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استمرار الموجة الحارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد بالمنيا

كتب : جمال محمد

07:00 ص 14/06/2026

طقس حار

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تشهد محافظة المنيا، اليوم الأحد، استمرار الأجواء الحارة على جميع مراكزها لليوم الثالث على التوالي، مع استقرار نسبي في حالة الطقس نهارًا.

الأرصاد: طقس حار على معظم الأنحاء

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد طقسًا حارًا على معظم المحافظات، مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة في المنيا اليوم

وتسجل درجات الحرارة بمحافظة المنيا اليوم 38 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، لتسود أجواء معتدلة صباحًا، وحارة رطبة خلال ساعات النهار.

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