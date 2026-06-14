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"تعادل تاريخي".. ملخص مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

01:01 ص 14/06/2026 تعديل في 03:17 ص
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب المغرب أمام نظيره منتخب البرازيل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "هايتي، إسكتلندا والمغرب".

تشكيل منتخب المغرب لمواجهة البرازيل في كأس العالم 2026:

حارس المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي - عيسى ديوب - شادي رياض - نصير مزراوي

خط الوسط: نائل العيناوي - عز الدين أوناحي – أيوب بوعدي

خط الهجوم: بلال الخنوس – براهيم دياز – إسماعيل صيباري.

تشكيل البرازيل لمواجهة المغرب:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جابرييل - روجر إيبانيز - ماركينيوس – دوجلاس سانتوس.

خط الوسط: كاسيميرو - برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: رافينيا - فينيسيوس جونيور - إيجور تياجو.

أبرز أحداث مباراة المغرب والبرازيل:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: فرصة الأول تضيع من منتخب المغرب بعد تسديدة من العيناوي ولكنها تصطدم بدفاعات البرازيل

الدقيقة 9: ضغط مغربي متواصل لتسجيل الأول في مرمى البرازيل

الدقيقة 15: محاولات مغربية مستمرة لتسجيل الهدف الأول للمغرب

الدقيقة 20: إسماعيلي صيباري يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى البرازيل

الدقيقة 26: تسديدة من أشرف حكيمي تمر بجوار مرمى البرازيل

الدقيقة 31: فينيسيوس يسجل التعادل للبرازيل في مرمى المغرب

الدقيقة 36: سيطرة على الكرة في منتصف الملعب من لاعبي المغرب

الدقيقة 40: محاولات مغربية لاستعادة التقدم

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 1+45: فرصة الهدف الثاني تضيع من البرازيل

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: سيطرة لصالح البرازيل لتسجيل هدف التقدم

الدقيقة 56: ياسين بونو ينقذ فرصة هدف محفف

الدقيقة 66: هجمة خطيرة لصالح رافيينا من الجهة اليمني

الدقيقة 71: فرصة هدف محقق للمغرب بتسديدة من صيباري تمر اعلي المرمي.

الدقيقة 77: تسديدة قوية من رافيينا بعد انطلاق من فينسيوي بالجبهة اليسري

الدقيقة 78: ايقاف المباراة لشرب المياه واجراء بعض التغييرات.

الدقيقة 81: هجمة متردة لصالح رافيينا من الجبهة اليسري

الدقيقة 83: سقوط ياسين بونو حارس المغرب ودخول الجهاز الطبي لمعالجته

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 8+90: تسديدة قوية من لاعب المغرب يتصدى لها أليسون بيكر

الدقيقة 10+90: نهاية المباراة

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منتخب البرازيل كأس العالم 2026 المغرب والبرازيل

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