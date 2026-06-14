"لقطات جدلية وأرقام تاريخية".. ماذا حدث في اليوم الرابع من كأس العالم 2026؟

استهل منتخب المغرب مبارياته في كأس العالم 2026، بالتعادل مع منتخب البرازيل بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، إسكتلندا وهايتي".

منتخب المغرب يسجل رقما تاريخيا للعرب أمام البرازيل في كأس العالم

وبتعادل البرازيل اليوم أمام المغرب في افتتاح مباريات المنتخبين بالنسخة الحالية من المونديال، بات منتخب المغرب أول منتخب عربي في التاريخ، يتعادل مع السيليساو ويحصد نقطة في كأس العالم.

وكان منتخب البرازيل واجه منتخبين عرب في كأس العالم من قبل، هما منتخبي الجزائر في نسخة البطولة 1986 والمغرب 1998.

وتمكن منتخب البرازيل من تحقيق الفوز في المباراتين، حيث حقق الفوز على الجزائر 1986 بهدف دون مقابل، وفي مونديال 1998 حقق الفوز على حساب المغرب بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

ويحتل منتخب المغرب المركز الثاني بالمجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، برصيد نقطة وحيدة، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول منتخب إسكتلندا صاحب الثلاث نقاط.

وفي المقابل يأتي منتخب البرازيل في المركز الثالث برصيد نقطة وحيد، ومنتخب هايتي في المركز الرابع والأخير دون أي رصيد من النقاط.

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