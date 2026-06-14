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"احتفال النظارة".. قصة مؤثرة وراء احتفال ماكجين بهدفه أمام هايتي

كتب : محمد عبد الهادي

08:19 ص 14/06/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين
  • عرض 12 صورة
    جون ماكجين

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خطف جون ماكجين، قائد منتخب اسكتلندا، الأنظار خلال مواجهة هايتي في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، ليس فقط بسبب هدفه الذي منح منتخب بلاده الفوز، ولكن أيضًا بسبب احتفاله الشهير المعروف باسم "احتفال النظارة".

وسجل ماكجين هدف المباراة الوحيد في شباك هايتي، قبل أن يتجه مباشرة للاحتفال بطريقته المعتادة، واضعًا يديه أمام عينيه في إشارة تشبه النظارة، وهي اللقطة التي أثارت فضول العديد من الجماهير حول العالم.

ما قصة احتفال جون ماكجين لاعب اسكتلندا؟

وراء هذا الاحتفال قصة إنسانية مؤثرة ترتبط بابن شقيقه "جاك"، الذي يعاني من ضعف في النظر ويضطر إلى ارتداء نظارات واقية أثناء ممارسة كرة القدم.

حيث أن الطفل شعر بالحزن والانزعاج عندما علم أنه سيكون مطالبًا بارتداء هذه النظارات خلال المباريات، خوفًا من نظرة الآخرين إليه أو تأثير ذلك على ثقته بنفسه.

ومن هنا جاءت فكرة ماكجين، الذي قرر ابتكار احتفال خاص على شكل نظارة في كل مرة يسجل فيها هدفًا، من أجل توجيه رسالة دعم إلى ابن شقيقه والتأكيد له أن ارتداء النظارات ليس أمرًا يدعو للخجل.

وأصبح الاحتفال علامة مميزة لقائد منتخب اسكتلندا خلال السنوات الماضية، حيث يحرص على تكراره في كل مناسبة تهديفية كتعبير عن دعمه المستمر لجاك.

وعقب تسجيله هدف الفوز أمام هايتي في كأس العالم 2026، أعاد ماكجين الاحتفال نفسه أمام عدسات الكاميرات، لتتحول اللقطة سريعًا إلى واحدة من أبرز المشاهد الإنسانية في البطولة.

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جون ماكجين اسكتلندا هايتي كأس العالم 2026

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