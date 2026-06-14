اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدات عدة في الضفة الغربية، إذ اندلعت مواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين في بعض البلدات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، إذ أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في منطقة البوابة، وعلى الشارع الرئيسي القدس - الخليل، دون الإبلاغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات عدة، ونقلت وكالة "وفا" عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات بيتا وعورتا وأوصرين وعقربا، وقرية بيت أمرين.

واندلعت مواجهات في عورتا، أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، فيما داهمت منزل المواطن صادق فقيه في بيت أمرين وفتشته.

اقتحامات في رام الله

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من القرى والبلدات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية: "أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي عارورة وبيتللو شمال غرب رام الله، وبلدة سنجل شمال شرق المحافظة، وقريتي عبوين وجلجليا المجاورة شمالًا، دون الإبلاغ عن اعتقالات".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله، وانتشرت في أنحاء متفرقة منها، ثم انسحبت دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي وقت سابق، أُصِيب طفل بقنبلة غاز في الرأس وعدد من المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، في قرية دير أبو مشعل، شمالي رام الله.

وبحسب وكالة "وفا"، أفادت مصادر محلية، أن طفلًا أُصِيب بقنبلة غاز مسيل للدموع في الرأس، كما أُصِيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية للمواطنين، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية على أطراف القرية.

ذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز في الرأس، وعدد من المواطنين بالاختناق، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

اقتحام بلدة رمانة

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة، غربي جنين، إذ قالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونشرت المشاة في أحيائها، وداهمت منزلًا وفتشته"، وفقا للغد.