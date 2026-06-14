إعلان

اليوم.. وزارة التموين تفتح باب التظلمات للبطاقات التموينية المتوقفة

كتب : محمد سامي

08:30 ص 14/06/2026

بطاقة التموين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، فتح باب التظلمات لإيقاف بطاقات التموين لأى شخص يرى أنه مستحق للدعم ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، عبر منصة "مصر الرقمية".

من خلال الخطوات التالية:

الدخول على استمارة تحديث البيانات

- الدخول على استمارة تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية

- يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعم التمويني.

- قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف الى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بطاقات التموين وزارة التموين البطاقات التموينية التظلمات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
مدارس

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية
حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
علاقات

أبراج قد تعيش مفاجآت عاطفية قبل نهاية يونيو.. بينها الحوت والأسد
"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا
زووم

"احترافية وشجاعة".. تركي آل الشيخ يشيد بأحمد عز ومخرج مسلسل الأمير لهذا
اليوم.. وزارة التموين تفتح باب التظلمات للبطاقات التموينية المتوقفة
أخبار مصر

اليوم.. وزارة التموين تفتح باب التظلمات للبطاقات التموينية المتوقفة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

- -

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان