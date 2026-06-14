تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، فتح باب التظلمات لإيقاف بطاقات التموين لأى شخص يرى أنه مستحق للدعم ويرغب في التقديم بطلب حول إيقاف البطاقة التموينية الخاصة به، عبر منصة "مصر الرقمية".

من خلال الخطوات التالية:

الدخول على استمارة تحديث البيانات



- الدخول على استمارة تحديث البيانات بمنصة مصر الرقمية

- يقوم المواطن بالتقدم الى مكتب التموين التابع له لتقديم نموذج استكمال تحديث البيانات مرفقا بالمستندات الدالة على صحة تظلمه وأحقيته فى العودة إلى صرف الدعم التمويني.

- قيام المواطن بإرسال بيانات التظلم مقترنا بسبب الحذف الى مركز خدمة العملاء على الخط الساخن رقم 19959.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها وفى حالة استحقاق المواطن للدعم سيتم تفعيل البطاقة التموينية اعتبارا من الشهر التالى.