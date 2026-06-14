منتخب المغرب يحقق رقما تاريخيا للعرب أمام البرازيل في المونديال.. ما هو؟

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لم يكن يتوقع أيوب بوعدي صاحب الـ18 عاما نجم وسط منتخب المغرب، الذي كان يتواجد في مونديال روسيا 2018 لمتابعة أسود الأطلس في المونديال، أن يصبح بعد عدة سنوات أحد الركائز الأساسية بالفريق.

وشارك بوعدي أساسيا في مباراة منتخب بلاده اليوم أمام البرازيل، في مباراة الجولة الأولى بكأس العالم 2026، ليسجل ظهوره الأول رفقة أسود الأطلس في المونديال، ليحقق حلمه بالمشاركة في العرس الكروي العالمي، الذي كان يعد حلم أساسي لكل لاعب كرة قدم.

نشأة أيوب بوعدي لاعب منتخب المغرب

ويبلغ أيوب بوعدي من العمر 18 عاما، فهو من مواليد 2 أكتوبر 2007، بمدينة سيلينس الفرنسية لأب وأم مغربيين، ويحمل الجنسيتين الفرنسية والمغربية.

وسبق لصاحب الـ 18 عاما، تمثيل فئات الشباب لمنتخب فرنسا، قبل أن يستقر بشكل نهائي على تمثيل المنتخب المغربي.

ومنذ طفولته أظهر بوعدي حبا كبيرا للرياضة بشكل عام وليس كرة القدم فقط، حيث سبق له ممارسة رياضة الجمباز، بجانب ممارسة التنس والسباحة، إلا أن عشقه لكرة القد ظل مسيطرا عليه لذا اتجه لممارسة هذه اللعبة.

بوعدي والتفوق الدراسي

ونجح بوعدي في الجمع بين التألق الرياضي في كرة القدم والتفوق الدراسي الكبير، إذ نجح في تخطي المرحلة الثانوية في فرنسا بامتياز، وهو لا يزال في سن الـ 16 من عمره عاما، بعدما خاض الامتحان قبل عام من زملائه في عمره مواليد 2007.

وفي الوقت الحالي يواصل نجم الوسط المغربي دراسته الجامعية في الرياضيات، ذلك بالتوازي مع مسيرته الرياضية، التي بدأت تلفت الأنظار بشكل كبير.

وفاز بوعدي في عام 2023 بمسابقة الخطابة، التي يتم تنظيمها بين أكاديميات كرة القدم الفرنسية، وتسلم جوائزها في قصر الإليزيه.

والتفوق الدراسي لأيوب بوعدي وكذلك تألقه الرياضي، جعل زملائه والمتابعين يطلقون عليه لقب "آينشتاين"، طبقا لما ذكرت صحيفة يورو سبورت الفرنسية.

بوعدي وأرقام تاريخية في كرة القدم

وكتب بوعدي التاريخ في عام 2023، حينما شارك رفقة فريق ليل الفرنسي أمام نظيره كي آي الفاروي، ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يشارك في البطولات الأوروبية.

وعلى الرغم من مشاركة بوعدي رفقة منتخبات الشباب والناشئين لفرنسا، إلا أن الاتحاد المغربي لكرة القدم بقيادة فوزي لقجع، نجح في مايو الماضي 2026 بإقناع اللاعب بالتواجد مع منتخب المغرب.

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