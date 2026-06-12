بحثت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، مع المهندس محمد الدمرداش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، فرص التعاون في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية والمياه والتنمية الزراعية المتكاملة.

توجه نحو مشروعات مستدامة

يأتي اللقاء في إطار توجه محافظة الوادي الجديد للتوسع في المشروعات التنموية التي تعتمد على حلول مستدامة، بما يخدم القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، ويعزز الاستفادة من مقومات المحافظة في مجال الطاقة الشمسية والأراضي الصحراوية القابلة للاستصلاح.

وناقش الجانبان عددًا من المقترحات المستقبلية، من بينها دعم المشروعات الصناعية بالطاقة الشمسية، وإنشاء شبكات كهربائية مصغرة، وبحث آليات تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تخدم صغار المزارعين.

مشروعات لصالح صغار المزارعين

واستعرضت المحافظ أنشطة شركة إنجازات في تقديم حلول مستدامة في مجالي الطاقة والمياه، باعتبارها من الجهات العاملة في محافظة الوادي الجديد من خلال مشروع القرية المستدامة SAVE 1 بمركز الداخلة.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى استصلاح الأراضي الصحراوية، وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ثم استخدامها في الري الزراعي، بما يخلق نموذجًا تنمويًا يعتمد على الطاقة النظيفة ويخدم صغار المزارعين.

حلول متكاملة للطاقة والمياه

وأكد اللقاء أهمية التوسع في المشروعات التي تجمع بين الطاقة الشمسية وإدارة المياه والتنمية الزراعية، بما يحقق عوائد اقتصادية للمستفيدين، ويسهم في دعم صغار المزارعين وفتح آفاق جديدة للتوسع الزراعي في المحافظة.

كما تناولت المناقشات فرص إنشاء شبكات كهرباء مصغرة تعتمد على الطاقة الشمسية لدعم المناطق الزراعية والصناعية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في المشروعات التنموية.