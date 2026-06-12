أصبح الشرطي الأمريكي إريك هدسون حديث الجماهير المصرية خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره المتكرر إلى جانب بعثة منتخب مصر خلال معسكرها في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

إريك هدسون تحدث في حوار خاص لمصراوي عن تجربته مع المصريين وكشف كواليس ارتباطه ببعثة الفراعنة خلال تواجدهم في بطولة كأس العالم 2026.

إلي نص الحوار:

هل يمكن أن تعرفنا بنفسك وبطبيعة عملك؟

اسمي إريك هدسون، وأعمل برتبة عريف في إدارة شرطة كليفلاند كلينك.

كيف بدأت علاقتك بمنتخب مصر؟

بدأت عندما تم تكليفي بتقديم الخدمات الأمنية لبعثة منتخب مصر لكرة القدم أثناء إقامتهم في فندق إنتركونتيننتال داخل حرم كليفلاند كلينك.

هل توقعت يومًا أن تحظى بهذه الشعبية بين الجماهير المصرية؟

إطلاقًا، لم أتوقع ذلك أبدًا، ما يحدث معي الآن أشبه بحلم أو لحظة سريالية بالنسبة لي.

ما أكثر لحظة لا تنساها مع الجماهير المصرية؟

أكثر لحظة لا أنساها عندما كنت أشعل حماس الجماهير وأهتف بصوت عالٍ: "هيا بنا.. هيا بنا.. مصر.. مصر.. مصر".

ما أكثر شيء أعجبك في الجماهير المصرية؟

الشغف والطاقة والحب الذي يكنه المصريون لوطنهم ولكل من يحترم شعبهم وبلدهم، حب المصريين وحماسهم أمر مذهل بحق.

كيف كانت تجربتك في التعامل مع لاعبي منتخب مصر؟

كانت تجربة رائعة للغاية، اللاعبون يتمتعون باحترام كبير ويحبون جماهيرهم، وهم يمثلون مصر بأفضل صورة ممكنة.

هل تعلمت بعض الكلمات أو العبارات العربية مؤخرًا؟

أحاول التعلم الآن، وسأعود إليكم لاحقًا في هذه الرحلة.

ما أكثر شيء أثار إعجابك في الثقافة المصرية؟

الثقافة المصرية تستقبلك بأذرع مفتوحة، أحب الطريقة التي يدعم بها المصريون بعضهم البعض، فبغض النظر عن جنسيتك يجعلك المصريون تشعر وكأنك فرد من العائلة.

كيف كانت ردود فعل عائلتك وأصدقائك على شهرتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟

ما زالوا يحاولون استيعاب ما يحدث، هم يعرفون شخصيتي جيدًا لذلك لم يتفاجأوا، لكنهم اندهشوا من حجم المحبة والشهرة التي حصلت عليها داخل المجتمع المصري.

هل ترغب في زيارة مصر مستقبلًا؟

بالتأكيد، وبنسبة 100%، سأزور مصر دون شك، أريد أن أعيش تلك الطاقة الجميلة التي تنبع من قلب هذا البلد الرائع.

ما الرسالة التي تود توجيهها للجماهير المصرية قبل كأس العالم؟

(يصرخ بحماس) هيا بنا.. هيا بنا.. مصر.. مصر.. مصر.. هذا هو وقتكم للتألق.. هيا بنا.

من اللاعب المصري الذي أثار إعجابك أكثر من غيره؟ ولماذا؟

جميع اللاعبين أثاروا إعجابي، النجم محمد صلاح يتمتع بتواضع رائع وجميل للغاية، كما أن مدرب المنتخب يمتلك حضورًا مميزًا للغاية.

كذلك كان جميع اللاعبين داعمين ومتعاونين معي عندما التقطوا الصور التذكارية معي داخل المصعد.

كيف كان شعورك عندما اكتشفت أن آلاف المصريين يتحدثون عنك ويعتبرونك واحدًا منهم؟

يا إلهي، كانت أعظم رحلة عشتها في حياتي، من الصحفيين والجماهير والبرامج الرياضية وصناع المحتوى والمؤثرين، الجميع أظهر لي حبًا كبيرًا.

وأخص بالذكر عامر عبدالله الذي منحني دعمًا ومحبة كبيرة جدًا، كما تلقيت عددًا هائلًا من الرسائل الإيجابية وكلمات الدعم من المصريين عبر فيسبوك وإنستجرام وتيك توك.

أحب الثقافة المصرية بكل تواضع من قلبي، وأشكركم لأنكم منحتموني فرصة رفع علمكم بكل فخر واحترام. أتمنى أن أكون قد فعلت ذلك بنفس الحب الذي تكنونه أنتم لوطنكم.