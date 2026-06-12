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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالموهبة المصرية الشابة حمزة عبد الكريم، مؤكداً أنه من أبرز اللاعبين الواعدين المرشحين للفت الأنظار خلال منافسات كأس العالم 2026.

وأشار فيفا إلى أن مهاجم منتخب مصر وبرشلونة تحت 19 عاماً قدم مستويات مميزة خلال الفترة الماضية، مما دفع النادي الإسباني إلى التعاقد معه بشكل نهائي بعد تألقه منذ انضمامه قادماً من الأهلي.

كما أوضح التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يتواجد ضمن قائمة أصغر خمسة لاعبين مشاركين في كأس العالم 2026.

مشوار حمزة مع برشلونة

وساهم حمزة عبد الكريم في تتويج فريق شباب برشلونة بلقب الدوري، بعدما سجل خمسة أهداف في سبع مباريات.

موعد مباراة مصر في مونديال 2026

ويفتتح منتخب مصر مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقع الفراغنة في المجموعة السابعة التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا.

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