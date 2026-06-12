أمريكا تسعى لطمأنة نتنياهو بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة أحدث الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول، الذي أطلع الصحفيين على تفاصيل المحادثات شريطة عدم الكشف عن هويته وفقًا للقواعد التي وضعها البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية تؤكد للمسؤولين الإسرائيليين أن أي اتفاق محتمل سيُلزم إيران بالبدء في تنفيذ التنازلات والالتزامات المنصوص عليها فيه قبل أن تحصل طهران على أي مزايا أو مكاسب قد تنتج عن التسوية.

اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مقارنة بالفترات السابقة، رغم استمرار بعض القضايا الفنية العالقة.

وقال المسؤول للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "أعتقد أننا وصلنا إلى صياغة نشعر بالارتياح تجاهها، كما أن الإيرانيين قالوا بالفعل: نعم، يمكننا الموافقة على ذلك".

وتابع المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق يتضمن إطار الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. كما يقود الاتفاق إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك حصول الولايات المتحدة على المواد النووية الإيرانية المخصبة.

وأوضح المسؤول أنه في حال توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ فترة تمتد 60 يومًا لإجراء مفاوضات فنية تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق.