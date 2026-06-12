إعلان

أمريكا تسعى لطمأنة نتنياهو بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران

كتب : وكالات

11:00 م 12/06/2026

نتنياهو و ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمناقشة أحدث الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفقًا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وقال المسؤول، الذي أطلع الصحفيين على تفاصيل المحادثات شريطة عدم الكشف عن هويته وفقًا للقواعد التي وضعها البيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية تؤكد للمسؤولين الإسرائيليين أن أي اتفاق محتمل سيُلزم إيران بالبدء في تنفيذ التنازلات والالتزامات المنصوص عليها فيه قبل أن تحصل طهران على أي مزايا أو مكاسب قد تنتج عن التسوية.

اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا

وفي وقت سابق، كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق المحتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة مقارنة بالفترات السابقة، رغم استمرار بعض القضايا الفنية العالقة.

وقال المسؤول للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "أعتقد أننا وصلنا إلى صياغة نشعر بالارتياح تجاهها، كما أن الإيرانيين قالوا بالفعل: نعم، يمكننا الموافقة على ذلك".
وتابع المسؤول الأمريكي، أن الاتفاق يتضمن إطار الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية. كما يقود الاتفاق إلى تفكيك البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك حصول الولايات المتحدة على المواد النووية الإيرانية المخصبة.
وأوضح المسؤول أنه في حال توقيع مذكرة التفاهم، ستبدأ فترة تمتد 60 يومًا لإجراء مفاوضات فنية تتعلق بآليات تنفيذ الاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب اتفاق إيران وأمريكا إسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيفا يسلط الضوء على حمزة عبد الكريم قبل ظهور الفراعنة في كأس العالم
كأس العالم 2026

فيفا يسلط الضوء على حمزة عبد الكريم قبل ظهور الفراعنة في كأس العالم
التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة
حوادث وقضايا

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة
ضحية حادث سقوط طائرة أكتوبر.. ننشر صورة الطيار شريف جمال
أخبار مصر

ضحية حادث سقوط طائرة أكتوبر.. ننشر صورة الطيار شريف جمال
مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
زووم

مستعينا بأغنية"فوزي العندليب".. محمد هنيدي يعلق على حفل افتتاح كأس العالم
الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026
كأس العالم 2026

الفوز الأول.. الذكاء الاصطناعي يتوقع مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كندا

كندا

0 1

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان