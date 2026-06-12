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وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مركز بومبيدو بباريس لبحث مستقبل الفن المعاصر

كتب : محمد لطفي

10:52 م 12/06/2026 تعديل في 10:55 م

وزيرة الثقافة تلتقي رئيس مركز بومبيدو بباريس لبحث

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التقت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، برئيس "مركز بومبيدو" الثقافي في باريس، لوران لو بون، لفتح ملفات الفن المعاصر وإعادة تفكيك أطروحة "التفكير في الحاضر وتحديات التصميم الشامل".

منصة فكرية لمناقشة الهوية البصرية وصناعة الوعي

أوضح بيان صادر عن وزارة الثقافة، فإن اللقاء لم يقف عند حدود بحث التعاون المشترك، بل تحول إلى منصة فكرية استعرضت خلالها وزيرة الثقافة آليات صياغة الهوية البصرية للمجتمعات الحديثة، مشيرة إلى أن التصميم المعماري والفني ليس مجرد ترف جمالي، بل هو أداة رئيسية لحوكمة الوجدان الإنساني وصناعة الوعي.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكي، في قراءة مغايرة لأهداف التحرك الدولي، أن القوى الناعمة المصرية لا تعيش على إرث الماضي وحده، بل تولد مجددا من خلال إيجاد تناغم حي ومستمر بين عراقة الجذور الحضارية وتيارات التنوير الحديثة.

وشددت "زكي" على أن الأولوية القصوى للمشهد الثقافي المصري الآن هي "العدالة المعرفية"، عبر نقل هذه الخبرات الفلسفية والتقنية العالمية إلى المبدعين الشباب في مختلف المحافظات والأقاليم المصرية، لتمكينهم من أدوات الفن المعاصر، وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم منتجهم الفكري في المحافل الدولية كشركاء في صياغة الفكر الإنساني العالمي.

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جيهان زكي وزارة الثقافة مركز بومبيدو

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