فيفا يسلط الضوء على حمزة عبد الكريم قبل ظهور الفراعنة في كأس العالم

تعرض منتخب غانا لضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026، إذ تم إصدار قرار رسمي بعدم السماح للاعب الوسط ونائب القائد توماس بارتي بعدم دخول الأراضي الكندية، مما يؤدي إلى غيابه عن المباراة الافتتاحية أمام منتخب بنما في مدينة تورونتو.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن اللاعب لن يتمكن من السفر من معسكر المنتخب الغاني في الولايات المتحدة إلى كندا، بعد رفض السلطات الكندية منحه تأشيرة دخول و في ظل تطبيق القوانين المتعلقة بدخول البلاد والتي تمنع أو تقيد دخول بعض الحالات المرتبطة بإجراءات قانونية أو اتهامات جنائية.



ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز المعلومات عن توماس بارتي لاعب منتخب غانا:

1- توماس تييي بارتي، يبلغ من العمر 32 عاماً، ويلعب في مركز الوسط الدفاعي.

2- يلعب حالياً في نادي فياريال الإسباني.

3- سبق له اللعب مع آرسنال الإنجليزي لأكثر من خمس سنوات

4- يواجه اتهامات تتعلق بـ7 تهم اغتصاب وتهمة اعتداء جنسي.

5- الوقائع المزعومة له تعود للفترة بين 2021 و2022 أثناء إقامته في المملكة المتحدة.

6- من المقرر أن تقام محاكمته في يونيو 2027 بمحكمة ساوثوارك في لندن.

7- حصل على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ما يسمح له بالمشاركة في مباريات أخرى خارج كندا.

8- كان من المقرر أن يشارك مع غانا في البطولة قبل منعه من دخول كندا.

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