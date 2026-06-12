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ضحية حادث سقوط طائرة أكتوبر.. ننشر صورة الطيار شريف جمال

كتب : محمد أبو بكر

10:10 م 12/06/2026

الطيار شريف جمال ضحية حادث سقوط طائرة أكتوبر

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تصدر اسم وصورة الطيار المدرب شريف جمال المشهد عقب إعلان وزارة الطيران المدني وفاته في حادث طائرة التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار السادس من أكتوبر، والذي وقع اليوم وأسفر أيضًا عن إصابة إحدى المتدربات.

ونعى عدد من أصدقاء وزملاء الطيار المدرب شريف جمال الراحل عبر صفحاتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجئ، حيث تداول أصدقاؤه صورًا تجمعهم به.

وزير الطيران ينعي الطيار الراحل

كان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطيار شريف جمال، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، وفي الوقت نفسه، وجّه وزير الطيران بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمتدربة المصابة، مع المتابعة المستمرة لحالتها الصحية.

كما أصدر الوزير توجيهات بفتح تحقيق فوري وعاجل من خلال الإدارة المركزية لحوادث الطيران للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، حيث أكدت وزارة الطيران المدني، أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ومراجعة جميع الإجراءات المرتبطة به، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

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الطيار شريف جمال سقوط طائرة أكتوبر حادث سقوط طائرة مطار أكتوبر

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