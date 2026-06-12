أُصيب 16 عاملًا زراعيًا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل إحدى المزارع بمنطقة شرق العوينات في محافظة الوادي الجديد، وجرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمنطقة شرق العوينات.

وبالفحص، تبين أن الحادث وقع داخل مزرعة في شرق العوينات، وأسفر عن إصابة 16 من العمال الزراعيين، تراوحت أعمارهم بين 9 و19 عامًا، بإصابات متنوعة شملت جروحًا قطعية وسحجات وكدمات متفرقة بالرأس والوجه والجسم والقدمين.

وأفادت البيانات الأولية بأن المصابين نُقلوا في البداية إلى وحدة شرق العوينات الصحية بسيارات خاصة، قبل أن تتولى سيارات الإسعاف نقلهم من وحدة شرق العوينات إلى مستشفى الداخلة العام، لاستكمال الفحوصات الطبية وتقديم العلاج اللازم.

وشملت الإصابات جروحًا بالرأس والفخذ والقدم، وسحجات متفرقة، وكدمات بالعين والجسم، فيما باشرت الأطقم الطبية بمستشفى الداخلة العام التعامل مع الحالات فور وصولها.

وتبين أن المصابين هم: أحمد إبراهيم حسني، 11 عامًا، من أسيوط، وسعيد حسن ال توسيد، 9 أعوام، من قنا، ورشاد بريء عبدالصابر، 10 أعوام، من قنا، ومجاهد أدهم الشرقاوي، 10 أعوام، من قنا، ومحمد بريء عبدالصابر، 12 عامًا، من قنا.

كما شملت قائمة المصابين: طايع مرتضى عبدالحميد، 16 عامًا، من قنا، وكريم عمر أحمد، 17 عامًا، من أسيوط، وحسني إبراهيم حسني، 14 عامًا، من أسيوط، وشريف عمر أحمد، 15 عامًا، من أسيوط، ويونس عبدالنبي حسني، 14 عامًا، من أسيوط.

وضمت القائمة أيضًا: محمود سيد محمود، 11 عامًا، من أسيوط، وأحمد حسين محمود، 12 عامًا، من أسيوط، ومحمود حسين محمود، 13 عامًا، من أسيوط، وحازم سيد محمود، 13 عامًا، من أسيوط، وزياد عمر أحمد، 14 عامًا، من أسيوط، وإسلام محمد أحمد، 19 عامًا.

حرر رجال الشرطة محضرًا بالحادث، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبيان أسباب انقلاب سيارة ربع نقل داخل المزرعة، والوقوف على ملابسات الحادث بالكامل.