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انتشال جثمان شاب غرق أمام مصنع سكر جرجا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:16 م 12/06/2026

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

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لقي شاب مصرعه غرقًا أثناء تواجده بمياه نهر النيل أمام مصنع سكر جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه.


وكانت الأجهزة المختصة، تلقت بلاغًا يفيد بغرق شاب يدعى "عمر. ج" 17 عامًا ويقيم بمدينة جرجا، أثناء تواجده بمياه النيل في المنطقة المشار إليها.


وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وبدأت أعمال البحث والتمشيط في محيط مكان وقوع الحادث، حتى نجحت في العثور على الجثمان وانتشاله من المياه.


تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، فيما جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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غرق شاب الإنقاذ النهري الحماية المدنية مصنع سكر نهر النيل

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