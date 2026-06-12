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ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة؟

كتب : آية محمد

01:00 م 12/06/2026

سعر الذهب

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استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بمنتصف تعاملات الجمعة 12-6-2026، عند نفس مستواه في بداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 4180 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5375 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6270 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 7165 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 50160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71650 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 222831 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 4224 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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