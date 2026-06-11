قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، إحالة أوراق بائع فاكهة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل سيدة داخل منزلها وسرقة مبلغ مالي من مسكنها بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة جلسة 11 يوليو 2026 للنطق بالحكم.

بائع فاكهة متهم بقتل سيدة في بنها



صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمد البطل، وعضوية المستشارين سامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد حماد محمد، ومحمد علي عطية، وبحضور أمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد.

تفاصيل جريمة مقتل سيدة على يد بائع فاكهة



كشفت أوراق القضية رقم 24267 لسنة 2025 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1511 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد ن. م. س" (37 عامًا)، بائع خضراوات وفاكهة، ومقيم بقرية ساحل دجوي، ارتكب الجريمة في ليلة 7 يناير 2025.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم عقد العزم مسبقًا على قتل المجني عليها "أم هاشم صديق السيد علي زيدان"، وتسلل ليلًا إلى منزلها مستغلًا وجودها بمفردها، ثم دخل غرفة نومها واعتدى عليها بسلاح أبيض محدثًا عدة طعنات في الرقبة وأماكن متفرقة من الجسد، ما أدى إلى وفاتها وفق تقرير الصفة التشريحية.

قتل الضحية وسرقة مبلغ مالي



وأضاف أمر الإحالة أن المتهم استولى على مبلغ مالي مملوك للمجني عليها عقب ارتكاب الجريمة، كما أحرز سلاحًا أبيض دون مسوغ قانوني، استخدمه في تنفيذ الواقعة.

الإجراءات القانونية بشأن المتهم



كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة إحراز سلاح أبيض دون ترخيص، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحقه، فيما تواصل المحكمة نظر القضية تمهيدًا للنطق بالحكم في الجلسة المحددة.