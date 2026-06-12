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أنهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إنهاء إحدى المشكلات المزمنة التي كان يعاني منها سكان عمارات أمانكو بمدينة القنطرة غرب، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن رفع كفاءة المرافق والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، من خلال تنفيذ حلول جذرية للمشكلات الفنية المتراكمة.

ووجّه اللواء أركان حرب مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، بسرعة دراسة وإنهاء مشكلة تجمعات المياه التي كانت تظهر بشكل متكرر بمنطقة عمارات أمانكو نتيجة تهالك الخطوط القديمة المغذية للمنطقة.

وعقب تنفيذ المعاينات الميدانية والدراسات الفنية اللازمة، انتهت فرق العمل إلى إعداد وتنفيذ خطة متكاملة لمعالجة أسباب المشكلة من جذورها، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين كفاءة الشبكات.

إنشاء خطوط مياه جديدة وإلغاء الشبكات المتهالكة بالقنطرة

وتضمنت الأعمال تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شامل للبنية التحتية من خلال إنشاء خطوط مياه جديدة بالكامل، مع إلغاء الخطوط القديمة المتهالكة، الأمر الذي يسهم في الحد من الفواقد والتسربات وتحقيق استقرار أكبر للخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن الشركة تتبنى منهجًا يعتمد على الحلول الجذرية والمستدامة للمشكلات الفنية بدلاً من الاكتفاء بالمعالجات المؤقتة، بما يدعم كفاءة التشغيل ويُحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن مشروع عمارات أمانكو يُعد نموذجًا للتكامل بين التخطيط الفني والمتابعة الميدانية وسرعة التنفيذ، بما ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الخدمة وتحقيق رضا المواطنين.

وأشار رئيس الشركة إلى استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث بمختلف مناطق الخدمة، من خلال رصد التحديات التشغيلية ودراستها ووضع أولويات واضحة لمعالجتها، بما يضمن رفع كفاءة الأصول وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.