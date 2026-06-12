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رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين -صور

كتب : جمال محمد

12:40 م 12/06/2026
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    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (1)
  • عرض 8 صورة
    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (8)
  • عرض 8 صورة
    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (6)
  • عرض 8 صورة
    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (5)
  • عرض 8 صورة
    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (3)
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    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (4)
  • عرض 8 صورة
    رئيس مدينة المنيا يتابع حملة تجميل كورنيش النيل والميادين (2)

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تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال الحملة الموسعة لرفع كفاءة كورنيش النيل والحدائق والمتنزهات العامة، استعدادًا لاستقبال فصل الصيف وزيادة الإقبال على المتنزهات والمسطحات الخضراء، عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

وشملت المتابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار، وري المسطحات الخضراء، وأعمال الدهانات والتجميل، إلى جانب غسل الممشى المطل على نهر النيل، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للكورنيش، ويوفر بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين والزائرين.

كما تابع رئيس المدينة أعمال رفع كفاءة الميادين العامة والمتنزهات، موجهاً إدارة الحدائق والمشاتل بتكثيف أعمال تهذيب الأشجار والنخيل وصيانة المسطحات الخضراء بالميادين والشوارع الرئيسية، للحفاظ على المظهر الجمالي وتحقيق أعلى مستويات النظافة والتنسيق الحضاري.

وأكد محمد، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مشيرًا إلى أن كورنيش النيل يُعد المتنفس الرئيسي لأهالي مركز ومدينة المنيا، لما يتمتع به من مقومات طبيعية وجمالية فريدة، خاصة الممشى السفلي المطل مباشرة على نهر النيل وما يحيط به من مناظر طبيعية خلابة ومساحات خضراء ممتدة.

وأضاف أن كورنيش النيل بالمنيا يُعد من أكبر المتنزهات المفتوحة والمسطحات الخضراء بالمحافظة، حيث يمتد بطول مدينة المنيا من منطقة المحور جنوبًا وحتى مدخل قرية دماريس شمالًا، الأمر الذي يجعله مقصدًا رئيسيًا للأسر والمواطنين للاستمتاع بالأجواء الطبيعية وقضاء أوقات ممتعة، وهو ما يستدعي استمرار أعمال التطوير والصيانة للحفاظ على مظهره الحضاري والجمالي.

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الكورنيش النيل المنيا

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