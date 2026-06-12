أشاد عدد من أبرز نجوم السينما العالمية بنجوم مصريين بعد مشاهدة أدائهم في أعمال سينمائية مهمة تم عرضها في محافل عالمية.

وكان أبرز الإشادات تلك التي حصل عليها النجم الراحل أحمد زكي من النجم العالمي روبرت دي نيرو، وذلك بعد مشاهدة الأخير لفيلم "زوجة رجل مهم"، والمخرج العالمي ريدلي سكوت وإشادته بالنجم خالد النبوي بعد مشاركته في فيلم "مملكة الجنة".

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز إشادات نجوم العالم بالفنانين المصريين:

مونيكا بيلوتشي تشيد بأحمد عز وكريم عبدالعزيز

أشادت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي بالنجمين أحمد عز وكريم عبدالعزيز بعد مشاركتها معهما في فيلم "7 Dogs".

وقالت مونيكا بيلوتشي في تصريحات لموقع "ذا ناشيونال" عن تعاونها معهما: "عز وكريم كانا لطفاء وكرماء جدا معي، وشعرت أن هناك كيميا بيننا، كيميا شغل حلوة، منفتحين ومتعاونين جدا، وكل الناس كانت رائعة ومحترمة جدا".

وعن أحمد عز قالت: "ممثل عظيم، وحلو لما الموهبة والإنسانية يجتمعوا في شخص واحد".

ريدلي سكوت يشيد بالنجم خالد النبوي

أشاد المخرج العالمي ريدلي سكوت، بالنجم خالد النبوي بعد مشاركته بأحداث فيلم "Kingdom of Heaven" عام 2005، إذ نصحه سكوت وقتها بالانتقال إلى هوليوود، مؤكدا أنه يمتلك موهبة كبيرة.

روبرت دي نيرو يشيد بالنجم أحمد زكي

أشاد النجم العالمي روبرت دي نيرو بموهبة النجم أحمد زكي، أثناء عرض فيلم "زوجة رجل مهم" ضمن فعاليات مهرجان موسكو السينمائي الدولي، وكان دي نيرو وقتها رئيس لجنة تحكيم المهرجان.

حرص دي نيرو على لقاء أحمد زكي شخصياً، وأشاد بموهبته قائلا: "أنت ممثل عظيم وتستحق الجائزة"، وأبدى وقتها إعجابه الشديد بمدى تقمصه لأدواره والتزامه بأسلوب الأداء الواقعي.

عبدالله غيث وأنتوني كوين

أشاد النجم العالمي أنتوني كوين بالفنان المصري الراحل عبدالله غيث واصفاً إياه بأنه "ممثل عبقري"، وقال عبدالله غيث في أحد اللقاءات التليفزيونية أن "كوين" أشار إلى إنه يحمد الله أن غيث لا يجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وإلا لكان شكل تهديداً ومنافسة خطيرة له في عالم هوليوود. جاء ذلك بفضل الأداء الأسطوري للثنائي في فيلم "الرسالة".

إذ جسد عبدالله غيث شخصية "حمزة بن عبدالمطلب" في النسخة العربية من فيلم "الرسالة"، بينما أدى أنتوني كوين نفس الشخصية في النسخة الإنجليزية.

وتفوق عبدالله غيث بقدرته الصوتية المتميزة، وإحساسه العالي الذي أبهر أنتوني كوين نفسه في مشاهد عدة، وفقا لتصريحات الراحل عبدالله غيث.

توم هانكس يشيد بموهبة المخرج محمد دياب

أشاد النجم العالمي توم هانكس، بموهبة المخرج محمد دياب بعد مشاهدته لفيلم "اشتباك" في مهرجان كان السينمائي الدولي.

أرسل هانكس رسالة شخصية إلى دياب أشاد فيها ببراعة الإخراج وقدرة الفيلم على تغيير الصورة النمطية السائدة عن المصريين في الغرب.

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