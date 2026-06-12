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"لن يضروكم إلا أذى".. إيران ترد على إعلان ترامب التوصل لاتفاق بـ"آية قرآنية"

كتب : مصطفى الشاعر

11:38 ص 12/06/2026 تعديل في 11:44 ص

إسماعيل بقائي

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رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيها التوصل لاتفاق مع طهران، مستشهدا بآية قرآنية من سورة "آل عمران" عبر حسابه على منصة "إكس".


وكتب بقائي: "لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون"، في إشارة بدت ردا مباشرا على تصريحات ترامب بشأن الحرب مع إيران ومستقبل الاتفاق بين الجانبين.

ترامب: أنهينا الحرب مع إيران

كان ترامب، قد أعلن في وقت سابق من أمس الخميس، أن الحرب مع إيران "انتهت"، مؤكدا أن طهران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وهو ما وصفه بالهدف الرئيسي للولايات المتحدة.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن هذا البند يُمثّل "الجزء الأكبر" من التفاهمات التي تم التوصل إليها، مؤكدا أن الاتفاق المرتقب يُعالج القضية النووية الإيرانية بصورة أساسية.

حديث عن توقيع اتفاق مرتقب

أوضح ترامب، أن تسوية "عادلة" للحرب مع إيران قد أُنجزت، لافتا إلى أن مراسم التوقيع على الاتفاق قد تتم خلال الأيام المقبلة في أوروبا بحضور نائبه جيه دي فانس.

كما أشار الرئيس ترامب، إلى أن مضيق مضيق هرمز سيُفتح بشكل رسمي فور توقيع الاتفاق، وفق تصريحاته، بحسب وسائل إعلام أمريكية رسمية مختلفة.

دونالد ترامب

تشكيك إيراني في تصريحات الرئيس الأمريكي

في المقابل، أبدى مسؤولون إيرانيون، تشككهم في التصريحات الأمريكية، إذ اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي، أن احتمال تعرض إيران للخداع من جانب ترامب "لا يزال مرتفعا".

وأضاف رضائي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن الاتفاق والحرب مع إيران "إما كذب أو هراء"، في مؤشر على استمرار التباين بين الجانبين رغم الحديث المتزايد عن اقتراب التوصل إلى اتفاق.

ويأتي الرد الإيراني في سياق تصاعد التباين في المواقف بين طهران وواشنطن، وسط حالة من الجدل حول مدى صحة ما أعلنه ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين.

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إسماعيل بقائي حرب إيران إيران وأمريكا مفاوضات أمريكا وإيران دونالد ترامب

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