باكستان: تقدم المحادثات بين واشنطن وطهران يمهد لتفاهم دائم

رحبت وزارة الخارجية الباكستانية، الجمعة، بما وصفته بالتقدم المحقق في الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، في مؤشر جديد على اقتراب تبلور اتفاق مؤقت بين الجانبين، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أجرى اتصالًا هاتفيًا، الجمعة، مع كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، تناول خلاله آخر المستجدات المتعلقة بالمحادثات الجارية بين واشنطن وطهران.

وبحسب الخارجية الباكستانية، فإن الجانبين رحبا بما تحقق عبر المسار الدبلوماسي المستمر، وأعربا عن أملهما في أن تفضي هذه الجهود خلال الفترة المقبلة إلى تفاهم دائم يسهم في الوصول إلى حل سلمي.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التواصل الدبلوماسي المتواصل بين الأطراف المعنية يمثل خطوة إيجابية نحو معالجة القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران.

إعلان "إسلام آباد" ودور الوساطة الباكستانية

وفي سياق متصل، أشارت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن عدة مصادر، إلى أن مذكرة التفاهم المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران تحمل اسم "إعلان إسلام آباد"، تقديرًا للدور الذي لعبته باكستان في جهود الوساطة بين الطرفين.

كما نقلت الشبكة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد تأييد المرشد الأعلى الإيراني لمذكرة التفاهم، في حين أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن بلاده لم تحسم موقفها النهائي بعد بشأن أي اتفاق محتمل، مؤكدًا عدم صدور قرار نهائي حتى الآن.