يُعد مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة البديلة بنجوع مازن بمركز دار السلام شرقي محافظة سوهاج أحد المشروعات البيئية الكبرى التي تنفذها الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات والتخلص الآمن منها، بما يسهم في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

أبرز المعلومات عن المشروع

يستعرض موقع مصراوي أبرز المعلومات عن المشروع الذي يمثل إضافة مهمة لمنظومة إدارة المخلفات في الصعيد.

المساحة والتكلفة

يقع المصنع بالظهير الصحراوي بمنطقة نجوع مازن التابعة لمركز دار السلام، وتبلغ مساحته 10.5 فدان، فيما تجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع 120 مليون جنيه.

الجهات المشاركة في التنفيذ

شارك في تنفيذ المشروع عدد من الوزارات، من بينها التنمية المحلية، الإنتاج الحربي، البيئة، والتخطيط، وتصل الطاقة التشغيلية للمصنع إلى 160 طنًا من المخلفات في الساعة.

ويهدف المصنع إلى الاستفادة من المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، أبرزها الوقود البديل (RDF) المستخدم في بعض الصناعات، إلى جانب السماد العضوي الناتج عن معالجة المخلفات العضوية.

مكونات المصنع

يضم المصنع السور الخارجي، ومباني الأمن والكهرباء، وغرفة الميزان، والمبنى الإداري، والورشة، ومظلات المعدات والسيارات، إضافة إلى منطقة استقبال المخلفات، وخطوط الفرز والمعالجة.

خطوط الإنتاج

تشمل خطوط الإنتاج بالمصنع: خط فرز المخلفات، وخط إنتاج الوقود البديل (RDF)، وخط إنتاج السماد العضوي، ويُعد المصنع الثالث من نوعه على مستوى الجمهورية.