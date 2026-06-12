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زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

10:26 ص 12/06/2026

سعر الذهب

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ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 90 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 12-6-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4180 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5375 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6270 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7165 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 50160 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 71650 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 222831 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 358250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.77% إلى نحو 4180 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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