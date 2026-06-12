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أعلنت وزارة الصحة والسكان غلق أربعة فروع لعيادات "Y Care" بمحافظة الإسكندرية وتشميعها إداريًا، بعد ثبوت مخالفتها لاشتراطات التراخيص وضبط عدد من العاملين بها بتهمة انتحال صفة طبيب وممارسة المهنة دون سند قانوني.

"حملة مفاجئة لرصد المخالفات"

جاءت الإجراءات عقب حملة رقابية موسعة نفذتها إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة.

"رصد إعلانات على تيك توك"

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة جاءت بعد رصد إعلانات ترويجية للعيادات عبر منصة "تيك توك"، ما دفع الجهات المختصة لتنفيذ حملات تفتيش متزامنة على الفروع الأربعة.

وأشار إلى أن الفروع التي شملتها الحملة تقع بمناطق 45 قبلي و45 بحري وفلمنج والإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية.

"العمل دون ترخيص وانتحال صفة طبيب"

من جانبه، كشف الدكتور هشام زكي أن نتائج التفتيش أثبتت أن جميع الفروع تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، كما تبين أن العاملين المتواجدين داخلها لا يحملون تصاريح مزاولة مهنة الطب.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير أربعة محاضر رسمية بتهمة انتحال صفة طبيب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

"ضبط أدوية داخل الفروع"

أشار إلى ضبط كميات من الأدوية داخل فرعي الإبراهيمية وفلمنج، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقًا للقوانين المنظمة لتداول الأدوية والخدمات الطبية.

"حملات مستمرة لحماية المواطنين"

أكدت وزارة الصحة والسكان استمرار حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف المحافظات، بما يشمل متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من تراخيص المنشآت الطبية قبل تلقي أي خدمة علاجية، وعدم التعامل مع المراكز أو العيادات غير المرخصة حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.