إعلان

حريق شقة في الزاوية الحمراء.. وتحرك عاجل لقوات الحماية المدنية

كتب : مصراوي

10:33 ص 12/06/2026

حريق شقة سكنية في الزاوية الحمراء - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد شارع أبو بكر الصديق، التابع لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، اندلاع حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق الأرضي بعقار مكوّن من أربعة طوابق، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المبنى.

حريق شقة في الزاوية الحمراء

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الواقعة لبدء عمليات السيطرة على النيران ومحاصرة ألسنة اللهب قبل وصولها إلى الوحدات السكنية المجاورة أو المرافق المحيطة بالعقار.

معاينة موقع الحريق

وأفادت المعاينات الأولية بأن الحريق نشب داخل الشقة الكائنة بالطابق الأرضي، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد النيران بشكل كامل وإجراء عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى. كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين السكان والعقار خلال التعامل مع الحادث.

معاينة الشقة المنكوبة

وتسعى الأجهزة المعنية إلى تحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته من خلال الفحص والمعاينة الميدانية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث، فيما تستمر المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتأكد من سلامة المبنى وسكانه.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة الزاوية الحمراء القاهرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد إعلان ترامب إنهاء حرب إيران.. ما هو "اتفاق إسلام آباد" وأبرز بنوده؟
شئون عربية و دولية

بعد إعلان ترامب إنهاء حرب إيران.. ما هو "اتفاق إسلام آباد" وأبرز بنوده؟
زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

زاد 90 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة
ما فوائد تناول البيض يوميا للجسم؟.. 5 مكاسب صحية لا تتوقعها
نصائح طبية

ما فوائد تناول البيض يوميا للجسم؟.. 5 مكاسب صحية لا تتوقعها
بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
زووم

بينهم مونيكا بيلوتشي.. نجوم عالميون أشادوا بفنانين مصريين- (صور)
بدءًا من اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق بشتيل لمدة 16 ساعة
أخبار مصر

بدءًا من اليوم.. قطع المياه عن بعض مناطق بشتيل لمدة 16 ساعة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

2 1

05:00

التشيك

التشيك

كأس العالم

كندا

كندا

- -

22:00

البوسنة والهرسك

البوسنة والهرسك

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان