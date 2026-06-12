شهد شارع أبو بكر الصديق، التابع لدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، اندلاع حريق داخل شقة سكنية تقع في الطابق الأرضي بعقار مكوّن من أربعة طوابق، ما استدعى تحرك قوات الحماية المدنية للتعامل مع الحادث ومنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء المبنى.

حريق شقة في الزاوية الحمراء

وفور تلقي البلاغ، انتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء إلى مكان الواقعة لبدء عمليات السيطرة على النيران ومحاصرة ألسنة اللهب قبل وصولها إلى الوحدات السكنية المجاورة أو المرافق المحيطة بالعقار.

معاينة موقع الحريق

وأفادت المعاينات الأولية بأن الحريق نشب داخل الشقة الكائنة بالطابق الأرضي، بينما تواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد النيران بشكل كامل وإجراء عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد الاشتعال مرة أخرى. كما تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين السكان والعقار خلال التعامل مع الحادث.

معاينة الشقة المنكوبة

وتسعى الأجهزة المعنية إلى تحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته من خلال الفحص والمعاينة الميدانية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للنتائج التي ستسفر عنها التحقيقات.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن وجود إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث، فيما تستمر المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء والتأكد من سلامة المبنى وسكانه.

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