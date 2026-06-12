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العثور على جثة شاب داخل مقابر قرية "نشوة" بالشرقية والأمن يتوصل لهويته

كتب : ياسمين عزت

10:31 ص 12/06/2026

جثة - أرشيفية

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عثر أهالي قرية نشوة التابعة لمركز شرطة الزقازيق محافظة الشرقية، على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر بمقابر القرية عليه آثار ضرب.

وأبلغ الأهالي، قوات الأمن التي انتقلت بدورها إلى موقع البلاغ، لمعاينة الجثة، وتحفظت عليها بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات الأمنية كما تم تحرير المحضر اللازم.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان الشاب.

وكشفت التحريات الأولية عن هوية الشاب والذي يُدعى "حمادة"، في العقد الثالث من العمر، ومقيم بقرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، من خلال فحص علاقات المجني عليه وتحركاته الأخيرة وسماع أقوال المقربين منه، تمهيدًا للتوصل إلى مرتكبي الجريمة ودوافعها، ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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جريمة قتل الشرقية الزقازيق النيابة العامة

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