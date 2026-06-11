في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان سلامة الغذاء المتداول وحماية صحة المواطنين، واصلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء جهودها الرقابية المكثفة بنطاق حي ثانِ مدينة الإسماعيلية.

جاءت الحملات بالتنسيق بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة، وبمتابعة الدكتور وليد حسن مدير الإدارة المركزية للفروع، والدكتورة هانم سالم مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور أحمد فوزي مدير إدارة الرقابة على السوق المحلي، وبمشاركة الأجهزة الرقابية بمديرية التموين برئاسة مجدي عبد الكريم.

أسفرت الحملات التي نُفذت أمس الأربعاء عن التحفظ على 600 كيلوجرام من منتجات اللحوم المصنعة والجبن وفيليه الدجاج والمواد اللبنية الدهنية، لكونها منتهية الصلاحية أو تظهر عليها علامات فساد أو غير مستوفاة للبيانات والاشتراطات المطلوبة.

كما تم تحرير 5 محاضر مخالفة، وإعدام 67 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والتي ظهرت عليها علامات الفساد.

وأسفرت الحملات كذلك عن تحرير 9 محاضر لعدم حمل العاملين شهادات صحية، إلى جانب رصد عدد من المخالفات المتعلقة بنقص الاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت الغذائية.

كما تم تحرير محضر يتضمن توصية بالغلق الفوري لإحدى المنشآت لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

ووجهت الحملة مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة التسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق