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ضبط 541 قاروصة سجائر مجهولة المصدر و138 قطعة حلوى فاسدة بجنوب سيناء

كتب : رضا السيد

03:35 م 10/06/2026

سجائر

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أكد المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق ومنافذ تداول السلع بمختلف مدن المحافظة، لضبط الأسعار والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين والزائرين.

وأوضح أن الحملات تُنفذ بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين.

ضبط سلع منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر بجنوب سيناء


وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات استهدفت مدن طور سيناء وشرم الشيخ ودهب، وأسفرت عن مصادرة 138 قطعة حلوى منتهية الصلاحية، إلى جانب ضبط 541 قاروصة سجائر مجهولة المصدر.

وأضاف أن المضبوطات شملت 431 قاروصة سجائر بمدينة شرم الشيخ، و110 قوارص بمدينة دهب، حيث جرى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



تحرير 53 محضرًا متنوعًا في حملات بجنوب سيناء


وأوضح عبد الغني أن الحملات أسفرت عن تحرير 53 محضرًا متنوعًا، تضمنت 25 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية، و20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر للبيع بأزيد من السعر المقرر.

كما شملت المحاضر تحرير محضرين لعرض سلع مجهولة المصدر، ومحضر غش تجاري لسلع فاسدة، بالإضافة إلى محضر ذبح خارج السلخانة.

استمرار الرقابة لحماية المستهلك بجنوب سيناء


وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مدن المحافظة لرصد المخالفات والتجاوزات، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع مصادرة السلع غير المطابقة للمواصفات حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين.

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