شهدت مدرسة ناصر الإعدادية، التابعة لإدارة أسيوط التعليمية، اليوم الخميس، توافداً لافتاً لأولياء الأمور الذين حرصوا على استقبال أبنائهم بالورود والتقاط الصور التذكارية "السيلفي".

وجاءت هذه المظاهر الاحتفالية لتقديم الدعم النفسي والتشجيع للطلاب عقب انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2026.

وأكد عدد من أولياء الأمور، في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، حرصهم المستمر على مرافقة أبنائهم طوال فترة الامتحانات لتخفيف حدة التوتر وتقديم المساندة والدعم اللازمين لهم.

تباين آراء الطلاب حول مستوى امتحان الدراسات

تباينت ردود أفعال طلاب الشهادة الإعدادية بأسيوط حول مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية. فقد أشار عدد من الطلاب إلى سهولة الامتحان وملاءمته لمستوى الطالب المتوسط، مؤكدين خلوه من التعقيدات واعتماده بشكل كبير على أسئلة مألوفة وردت في التقييمات السابقة.

وفي المقابل، رأى فريق آخر من الطلاب أن الامتحان كان طويلاً ويحتاج إلى وقت إضافي، موضحين أنه تضمن ما يقرب من 20 سؤالاً مقالياً تتطلب إجابات مفصلة وتناسب مستويات التفكير العليا.

فيما سادت حالة من الارتياح الممزوجة بالفرحة بين الطلاب لانتهاء فترة الامتحانات؛ حيث عبرت إحدى الطالبات عن بالغ سعادتها بمفاجأة والدتها التي استقبلتها بباقة من الورود، فيما وجه أحد أولياء الأمور رسالة دعم للطلاب متمنياً لهم التوفيق في مراحلهم التعليمية المقبلة.

جولات تفقدية لضمان انضباط امتحانات الشهادة الإعدادية

على الصعيد الرسمي، أجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي، جولة تفقدية شملت عدداً من لجان إدارة الفتح التعليمية، تزامناً مع ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025/2026.

وتأتي هذه الجولة تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسيوط، اللواء محمد علوان.

ورافقه خلال الجولة مدير إدارة الفتح التعليمية، أحمد عبده، ووكيل الإدارة، الدكتور صلاح عبد الباسط.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان مدرسة بني مر الابتدائية الجديدة (9 لجان)، تلتها مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية المشتركة (29 لجنة)، حيث اطمأن على مطابقة أسئلة امتحان الدراسات للمنهج المقرر وكتاب التقييمات.

إجراءات حازمة لمنع الغش وتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية

وخلال جولته، شدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، متفقداً تواجد المراقبين والملاحظين في أماكنهم. وأكد على تفعيل الإجراءات الأمنية على البوابات الرئيسية، ومنع دخول غير ذوي الصفة، مع الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية حديثة (كالساعات الرقمية وسماعات البلوتوث). ووجه باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي محاولات للغش بكافة صوره، وذلك إرساءً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي سياق متصل، أوضح "دسوقي" أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات بمقر المديرية تواصل انعقادها حتى الانتهاء من تسليم كافة أوراق الإجابات إلى لجان النظام والمراقبة (الكنترول). وتم ربط الغرفة المركزية بغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات الوزارة، لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات أو عقبات قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

يُذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة (نظاميين ومنازل) بلغ 79,061 طالباً وطالبة، موزعين على 264 لجنة في 11 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى 10,598 طالباً وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية.