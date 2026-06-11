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رئيس جامعة بنها يعلن بدء تنفيذ مشروع العيادات الخارجية بكفر سعد

كتب : أسامة علاء الدين

02:26 م 11/06/2026
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    رئيس جامعة بنها يعلن بدء تنفيذ مشروع العيادات الخارجية بكفر سعد (2)
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    رئيس جامعة بنها يعلن بدء تنفيذ مشروع العيادات الخارجية بكفر سعد (1)

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بدء تنفيذ مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية والمراكز الطبية المتخصصة بكفر سعد، في خطوة جديدة تستهدف تطوير الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها الجامعة للمواطنين.

وأوضح رئيس الجامعة أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بجامعة بنها، ويُقام على مساحة إجمالية تقترب من 2800 متر مربع، فيما تبلغ مساحة المباني نحو 2450 مترًا مربعًا، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال التجهيز والمسح المساحي وإزالة معوقات التنفيذ، والبدء في تنفيذ أعمال الخوازيق والأساسات العميقة وفقًا للمخططات المعتمدة.
امكانيات وتفاصيل مشروع العيادات الخارجية بكفر سعد
وأضاف “الجيزاوي” أن المبنى يتكون من ستة أدوار، تشمل دورًا أرضيًا ودورًا أول مخصصين للعيادات الخارجية والخدمات الطبية المختلفة، إلى جانب مركز أشعة متكامل ومعمل للتحاليل الطبية، فيما سيتم تخصيص أربعة أدوار علوية لإقامة مراكز طبية متخصصة تدعم التوسع المستقبلي في الخدمات الصحية.
وأشار إلى أن المشروع يضم 60 عيادة طبية، منها 45 عيادة للكشف في مختلف التخصصات، و4 عيادات للجراحة، و15 عيادة للأسنان مزودة بوحدة أشعة بانوراما، مؤكدًا أن التصميم يراعي الخصوصية الكاملة والفصل بين مناطق الانتظار والكشف والخدمات الإدارية.
وأكد رئيس الجامعة أن المبنى يتضمن عيادتين رقميتين لتقديم الخدمات الطبية عن بُعد وربطهما مستقبلًا بمنظومة العيادات الإلكترونية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الصحية الذكية.
وأضاف أن مركز الأشعة يضم أحدث الأجهزة الطبية، ومنها جهاز رنين مغناطيسي، وأشعة مقطعية، وجهازي أشعة رقمية، وجهازي سونار، إلى جانب معمل تحاليل طبية متكامل ومناطق انتظار مجهزة للمرضى ومرافقيهم.
وأوضح أن المشروع يشتمل على خدمات طبية وإدارية مساندة، وغرف للأطقم الطبية، وكافتيريا، ومنطقة انتظار خارجية للأطفال، بما يوفر بيئة علاجية متكاملة ومريحة للمرضى.
وأكد رئيس الجامعة أن المبنى سيتم تجهيزه وفق أحدث الأكواد والمعايير، مع نظام تكييف مركزي، وإضاءة وتهوية طبيعية، وتجهيزه لاستيعاب خمسة مصاعد لخدمة الأدوار والتوسعات المستقبلية.

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الرعاية الصحية جامعة بنها العيادات الخارجية ناصر الجيزاوي

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