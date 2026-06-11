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سانت كاترين تتجمل.. تجهيز النادي الاجتماعي لاستقبال زفاف جماعي السبت المقبل

كتب : رضا السيد

02:15 م 11/06/2026
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    حملة النظافة
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    رفع المخلفات
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    تهيئة النادي ااجتماعي لحفل الزفاف
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    معدات الحملة الميكانيكية

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أطلقت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة لتهيئة وتنظيف النادي الاجتماعي، تمهيدًا لإقامة حفل زفاف جماعي، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

وقال مبروك الغمريني، رئيس المدينة، إنه جرى الدفع بمعدات الميكانيكية لتهيئة النادي الاجتماعي بالمدينة، ونظافته وتجميله من الداخل والخارج، لاستقبال حفل زفاف جماعي لعدد 4 عرسان من أبناء المدينة، والمقرر إقامته يوم السبت المقبل.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن الحملة تضمنت رفع مخلفات المباني التي توجد في محيط النادي، وتهيئة كافة الطرق المؤدية له، مع أعمال النظافة الداخلية به، وإعداد القاعة الخاصة بإقامة حفل الزفاف، وذلك في إطار حرص الجهاز التنفيذي على تقديم الدعم والعون للمواطنين.

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لتأمين الحفل، وتزويده بكافة الخدمات من كهرباء وفراشة، لإدخال البهجة على العرسان وذويهم.

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جنوب سيناء سانت كاترين زفاف جماعي

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