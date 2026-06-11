قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بمعاقبة صاحب شركة لتوريد المياه وكافيه بمدينة طور سيناء بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي جابر وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود تفاصيل القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع في الاتجار بالمواد المخدرة على نطاق واسع، واتخاذ مسكنه بمنطقة حي الفيروز بمدينة طور سيناء مكانًا لتخزين المواد المخدرة، بينما يستخدم سيارته في نقلها وتوزيعها على العملاء.

وعقب تقنين الإجراءات، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا بالقرب من مسكن المتهم، وتمكنت من ضبطه وبحوزته 22 قطعة من مخدر الحشيش و4 طلقات نارية.

كما أسفرت عملية التفتيش عن العثور داخل سيارته على 10 أقراص مخدرة، وحقيبة تحتوي على 328 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأحجام والأشكال، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترف بحيازة الذخيرة المضبوطة لاستخدامها في الدفاع عن النفس.

وجرى تحرير المحضر رقم 54 لسنة 2026 جنايات، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على السيارة المستخدمة في الواقعة.

وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 62 لسنة 2026 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت بجلسة اليوم حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.