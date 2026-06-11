ضمن الخطة القومية لتطوير شبكة الطرق، لإنهاء التكدس المروري في منطقة سيدي بشر ذات الكثافة السكانية المرتفعة، يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، مشروع إنشاء محور "محمد نجيب" شرق الإسكندرية، لحل أزمة المرور.

محور عرضي جديد في الإسكندرية

ويُعد "محمد نجيب" محورًا عرضيًا جديدًا يربط بين المحاور الطولية بمدينة الإسكندرية؛ بما يسهم في تحقيق سيولة مرورية أكبر، وتقليل زمن الرحلات للمواطنين من داخل المدينة إلى خارجها والعكس، فضلًا عن تعزيز كفاءة شبكة الطرق.

تفاصيل المرحلة الأولى لمحور محمد نجيب

ووفقًا لوزارة الإسكان، تشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير شارع "محمد نجيب" بطول ثلاثة كيلو مترات، وإنشاء كوبري أعلى طريق "جمال عبد الناصر"، إلى جانب ردم النفق القائم وإنشاء امتداد له من الجهة القبلية لخط السكة الحديد.

تنفيذ كوبري ثان بمحور محمد نجيب

بينما تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء كوبري عند تقاطع محور "محمد نجيب" مع طريق "مصطفى كامل"، ينقسم إلى مسارين؛ الأول يتجه إلى طريق "مصطفى كامل" في اتجاه المعمورة، والثاني يربط محور "محمد نجيب" بشارع "أمين حسونة" وصولًا إلى مخارج المدينة.

كما تتضمن هذه المرحلة إنشاء كوبري للسيارات للمتجهين من شارع "المستجد" إلى طريق "مصطفى كامل" في اتجاه ميدان "الساعة"، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الطرق، ونقل المرافق، وتنسيق الموقع العام؛ بما يحقق التكامل المروري ويعزز كفاءة الحركة داخل الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية: محور محمد نجيب يخدم منطقة سيدي بشر

ومن جانبه، قال المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، إن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات الجديدة التي تخدم منطقة "سيدي بشر" والكورنيش، لافتاً إلى أنه يتم نشر تنويهات دورية عبر الصفحات الرسمية لمحافظة الإسكندرية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف إطلاع المواطنين على مستجدات أعمال التطوير بالمحور، وتحديد توقيتات الإغلاق الجزئي والمسارات البديلة؛ لتجنب الازدحام وضمان السيولة المرورية.

وأضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مستمرًا مع الإدارة العامة للمرور لتوفير اللوحات الإرشادية في مناطق العمل، إلى جانب تعزيز التواجد المروري لتنظيم حركة المركبات والمشاة؛ لا سيما مع ارتفاع الكثافات المرورية خلال فصل الصيف.

جهاز التعمير: المشروع يمضى وفق المعدلات الزمنية المقررة

ومن جانبه، أكد اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن تنفيذ محور "محمد نجيب" يمضي وفق المعدلات الزمنية المقررة ضمن الخطة القومية لتطوير شبكة الطرق؛ لإنهاء التكدس المروري في هذه المنطقة الحيوية ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

رفع الكمرات الخرسانية أعلى شارع جمال عبد الناصر

وبدوره، أشار اللواء عصام الغرابلي، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، إلى أن الأعمال الجارية تشهد حالياً رفع الكمرات الخرسانية للكوبري أعلى مسار شارع "جمال عبد الناصر" تحت إشراف الجهاز، وبتنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور بالمحافظة؛ لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة.

ويهدف مشروع محور محمد نجيب ضمن رؤية الدولة الاستراتيجية الهادفة إلى استعادة الوجه الحضاري والتاريخي للإسكندرية كوجهة سياحية وثقافية، تسير وفق محددات وطنية دقيقة توازن بين متطلبات التحديث التنموي، والحفاظ على الهوية الجمالية والتراثية العريقة للمدينة.