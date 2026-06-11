عراقجي: الهجمات الأمريكية جعلت اتفاق وقف إطلاق النار بلا أثر

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث خلال اتصال هاتفي مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات الأمريكية التي استهدفت مناطق داخل إيران.

ووفق الخارجية الإيرانية، شدد عراقجي خلال المحادثة على أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناجمة عن ما وصفها بالإجراءات الأمريكية الخطيرة، وذلك في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة.

وأضافت الوزارة أن عراقجي أبلغ كايا كالاس بأن التحركات الأمريكية الأخيرة أفرغت اتفاق وقف إطلاق النار من مضمونه، مؤكداً أن الاتفاق بات بلا أثر نتيجة التطورات التي أعقبت الهجمات الأمريكية على إيران.