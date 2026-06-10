استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة RED SEA القادمة من مدينة بورتو البرتغالية، ضمن تشغيل موسم صيف 2026، وعلى متنها 121 راكبًا، لتدشين خط جوي مباشر جديد يربط المدينة بأحد أهم الأسواق السياحية الأوروبية.

وشهدت الرحلة استقبالًا احتفاليًا من فريق العلاقات العامة بالمطار، حيث جرى استقبال الطائرة بالتحية التقليدية عبر رش المياه، إلى جانب توزيع الورود والشوكولاتة على الركاب فور وصولهم، في أجواء عكست حفاوة الاستقبال بالمقصد السياحي المصري.

وحرصت الفرق التشغيلية بمطار شرم الشيخ على إنهاء إجراءات وصول الركاب بسهولة وسرعة من خلال منظومة تشغيلية متكاملة تتبناها الشركة المصرية للمطارات، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزائرين ويعزز تجربة السفر عبر المطار.

وأكدت إدارة المطار جاهزيتها الكاملة للتعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الرحلات الدولية خلال الموسم السياحي الصيفي، في ظل التطوير المستمر لمنظومة الخدمات والبنية التشغيلية.

يأتي تشغيل الخط الجديد في وقت تشهد فيه مدينة شرم الشيخ نشاطًا ملحوظًا في الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق الدولية، وسط تزايد الإقبال على زيارة المدينة لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وشواطئ ومنتجعات عالمية.

ومن المقرر أن تواصل شركة RED SEA تشغيل رحلاتها المنتظمة بين بورتو وشرم الشيخ بواقع رحلة أسبوعية حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 15 رحلة خلال الموسم الصيفي.

يمثل تدشين هذا الخط الجوي الجديد إضافة مهمة لشبكة الوجهات الدولية المرتبطة بمدينة شرم الشيخ، كما يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري وقدرته على جذب المزيد من الأسواق الأوروبية، بما يسهم في تنشيط حركة السياحة وزيادة معدلات الإشغال السياحي خلال الموسم الحالي.