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تشمل محطات الطاقة.. ترامب: نحن على وشك شن هجمات جديدة على إيران

كتب : محمد جعفر

02:52 م 10/06/2026

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز إنه يقترب من إصدار أوامر بشن ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، تشمل استهداف محطات طاقة وجسور، في تصعيد جديد تجاه طهران.

انتقادات حادة لطهران

وبالتزامن مع هذه التصريحات، هاجم ترامب إيران بشدة في منشور له عبر منصته تروث سوشيال قائلًا إنها "تأخرت كثيراً في التوصل إلى اتفاق كان سيحقق لها مكاسب كبيرة وأنها ستدفع الثمن"، كما أعاد ترامب التأكيد على أن الجيش الإيراني في حالة ضعف، واصفاً إيران بأنها "مجرد كلام بلا فعل".

تحركات دبلوماسية قطرية في طهران

وفي سياق متصل، أفادت تقارير لشبكة "فوكس نيوز"، بأن المفاوضين القطريين توجهوا إلى طهران صباح الثلاثاء للقاء مسؤولين إيرانيين، في محاولة لسد الفجوات المتبقية في مسار التفاوض، وفق دبلوماسي مطلع.

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دونالد ترامب إيران ضربات عسكرية قطر إيران وأمريكا

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