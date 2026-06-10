أكدت الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، استمرار المتابعة اللحظية لسير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، إلى جانب امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها "الصناعي والتجاري والفندقي والزراعي"، من خلال غرف العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأوضحت أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة، دون تلقي أي شكاوى أو رصد مخالفات داخل اللجان لليوم الخامس على التوالي بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وأشارت إلى أن طلاب الدبلومات الفنية أدوا امتحاناتهم اليوم في عدد من المواد المختلفة، حيث امتحن طلاب التعليم الصناعي في مادتي اللغة الإنجليزية والتقييم المعرفي، بينما أدى طلاب التعليم الزراعي امتحان مادة التصويب الزراعي، وامتحن طلاب التعليم التجاري في مادة سوق الأوراق المالية، فيما أدى طلاب التعليم الفندقي امتحان مادة تاريخ مصر القديم.

وفي الوقت نفسه، أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان مادة العلوم وسط أجواء مستقرة وهادئة داخل اللجان.

وشددت مدير المديرية على أن أعمال تأمين أوراق الأسئلة والإجابات تتم وفق أعلى درجات الانضباط والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن سلامة الإجراءات الامتحانية والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أن غرف العمليات لم ترصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو وجود أسئلة من خارج المناهج الدراسية المقررة.

وأشادت الدكتورة وفاء محمد رضا بالتزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدة أن اللجان تشهد حالة من الهدوء والانضباط الكامل.

وأضافت أن المديرية تتابع الموقف أولاً بأول، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو حالات طارئة، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان.