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بمشاركة مئات السياح.. منتجعات شرم الشيخ تحتفل باليوم العالمي للمحيطات

كتب : رضا السيد

07:20 م 09/06/2026
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    جانب من الحفل
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    الحفل
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    المنتجعات السياحية تحتفل
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    الاطفال تحتفلل
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    الاحتفلات
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    الاكفال تصنع بيتزا
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    الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات
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    اقامة مائدة
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    الاحتفالية

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احتفلت منتجعات شرم الشيخ السياحية باليوم العالمي للمحيطات على الشواطئ بمشاركة مئات السائحين من مختلف جنسيات العالم، للتوعية بأهمية المسطحات المائية وجمال المحيطات وتأثيرها الفعال علي سكان الأرض، وتنمية الوعي بالحفاظ على البيئة وحماية الحياة البحرية.

أبرز الأنشطة والرحلات البحرية في شرم الشيخ

وتضمنت الاحتفالية فقرات ترفيهية متنوعة نالت إعجاب السائحين خاصة الأطفال. كما شمل الحفل مسابقات توعوية وإقامة ورش عمل فنية للأطفال من الرسم، وعمل المجسمات من الرمال فضلا عن مشاركة الأطفال في صناعة البيتزا بأيديهم وسط الطبيعة، وإطلاق الرحلات البحرية مثل الجلاس بوت ورحلات الغطس. ووحرصت المنشأه السياحية على تقديم المشروبات والمأكولات الخفيفة، وتورتة تحمل التهنئة باليوم العالمي للمحيطات.

أهمية الحفاظ على المحيطات والبيئة الساحلية

وقال جان إيف مينيه، ممثل علامة إحدى المنشأت السياحية العالمية، إن اليوم العالمي للمحيطات يعد حدث عالمي يعزز الوعي بأهمية الحفاظ على المحيطات، ومؤثر في إحداث التغيير المستدام، ويعزز دور المؤسسات السياحية في تثقيف الزوار وإشراكهم في الفعاليات العالمية التي تدعم الحفاظ على البيئة الساحلية.

جهود الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ للتوعية البيئية

وأوضح أن الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ لديها القدرة على التواصل مع ملايين الضيوف والعائلات القادمين إليها سنوياً للتوعية البيئية، ما يتيح فرصة كبيرة للمساعدة في جعل الحفاظ على المحيطات أكثر بروزًا وسهولةً وتفاعلية وهو ما يعزز قدرات العاملين بالقطاع السياحي للمساهمة في تدشين مدن سياحية صديقة للبيئة.

مبادرة التحول للأخضر وتقليل البلاستيك في الفنادق

وأضاف "جان" أن التنوع في البرامج السياحية وربطها بالأحداث العالمية تسهم بشكل إيجابي في رفاهية حياة البشر وكوكب الأرض واستدامتهما على حد سواء، يسهم بدرجة كبيرة في تنمية الوعي البيئي عالميا، إضافة إلى دعم المنتجعات نحو التحول للأخضر من خلال الحد من إستخدام المواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وتعزيز الممارسات المستدامة في مجال المأكولات البحرية.

مميزات شرم الشيخ كأبرز الوجهات السياحية بمصر

ومن جانبه، قال فرانك نابلسي، نائب الرئيس الإقليمي لإحدى المؤسسات السياحية العالمية، إن شرم الشيخ من أهم الوجهات السياحية بمصر، وترتبط إرتباطا وثيقا بصحة البحر الأحمر ونظامه البيئي والبحري الفريد، لذا نلتزم بالحفاظ على المحيطات وشراكتنا مع الصندوق العالمي للطبيعة WWF.

وأكد أن المؤسسات السياحية العالمية نعمل على ترجمة تلك الإلتزامات إلى مبادرة ملموسة بداية من حماية التنوع البيولوجي البحري وصولا إلى تعزيز وعي السائحين بأهمية الأثر البيئي، كما تسهم هذه الجهود في دعم الحفاظ على البحر الأحمر على المدى الطويل، وتعزيز مكانة مدينة شرم الشيخ كواحدة من أبرز الوجهات السياحية المستدامة بالمنطقة.

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شرم الشيخ اليوم العالمي للمحيطات المنتجعات السياحية

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