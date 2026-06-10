رحل عن عالمنا الفنان عبدالعزيز مخيون بعد معاناة مع أزمة صحية شديدة، عن عمر ناهز 83 عامًا، تاركا خلفه مسيرة فنية حافلة بالأعمال الدرامية والسينمائية التي صنعت نجوميته و رسخت اسمه في ذاكرة الجمهور.

وفي هذا التقرير، نعرض أبرز المحطات الفنية التي شكلت مشواره الفني.

مسلسل ليالي الحلمية

يعد دور "طه السماحي" في مسلسل "ليالي الحلمية" للكاتب أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ من أبرز الأدوار في مسيرته الفنية، وجسد شخصية الشاب الوطني المناهض للاحتلال الإنجليزي، وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

مسلسل زيزينيا

شارك عبدالعزيز مخيون في الجزأين الأول والثاني من مسلسل "زيزينيا" للمخرج جمال عبدالحميد، وقدم شخصية "عادل أبو ليلة"، إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم يحيى الفخراني، وآثار الحكيم، وهدى سلطان، وأحمد السقا، ومنى زكي.

مسلسل الجماعة 2

جسد مخيون شخصية حسن الهضيبي، المرشد الثاني لجماعة الإخوان، في مسلسل "الجماعة 2"، من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف البنداري، وقدم أداء لافتا نال إشادة الجمهور والنقاد.

مسلسل عمر

وفي مسلسل "عمر"، الذي عرض عام 2012، جسد شخصية أبو طالب بن عبدالمطلب، عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الدور الذي حظي بإعجاب واسع من الجمهور العربي.

مسلسل شيخ العرب همام

حقق الفنان الراحل نجاحا كبيرا من خلال مشاركته في مسلسل "شيخ العرب همام" أمام الفنان يحيى الفخراني، حيث جسد شخصية "إسماعيل" ابن عم الشيخ همام.

مسلسل أنا وإنت وبابا في المشمش

كما شارك في مسلسل "أنا وإنت وبابا في المشمش"، الذي عُرض عام 1989، وقدم خلاله شخصية الصحفي "يوسف عناني"، وهو العمل الذي كتبه أسامة أنور عكاشة وأخرجه محمد فاضل.

فيلم الهروب

وعلى مستوى السينما، يعد فيلم "الهروب" من أبرز أعماله، حيث شارك أمام الفنان أحمد زكي عام 1991، وجسد شخصية ضابط الشرطة "سالم"، في فيلم أخرجه عاطف الطيب وكتبه مصطفى محرم.

فيلم امرأة آيلة للسقوط

وفي فيلم "امرأة آيلة للسقوط"، الذي عرض عام 1992، قدم شخصية الصحفي "شكري عبدالعزيز"، وشارك في بطولة العمل إلى جانب عدد من النجوم.

فيلم بئر الخيانة

كما قدم شخصية ضابط المخابرات الإسرائيلي "أبو داود" في فيلم "بئر الخيانة"، الذي عُرض عام 1987، وشارك في بطولته نور الشريف وعزت العلايلي، وأخرجه علي عبدالخالق.

وبدأ عبدالعزيز مخيون رحلته الفنية خلال سبعينيات القرن الماضي، واستطاع أن يحجز لنفسه مكانة خاصة بين كبار الفنانين بفضل موهبته وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والمتنوعة، ليظل واحدًا من أبرز نجوم جيله وأكثرهم تأثيرا.

وفاة عبدالعزيز مخيون

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته اليوم الأربعاء.



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