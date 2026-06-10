أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، نجاح الفرق الطبية بمستشفى سوهاج الجامعي في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، بعدما وصل إلى مستشفى الطوارئ الجامعي مصابًا بطلق ناري من نوع الخرطوش تسبب في إصابات بالغة الخطورة بالقلب والصدر والبطن.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن المريض وصل في حالة حرجة للغاية نتيجة إصابات نافذة ومتعددة، ما استدعى تدخلاً جراحيًا عاجلًا بمشاركة مشتركة بين قسمي جراحة القلب والصدر والجراحة العامة.

وأشار إلى أن التنسيق الكامل بين الفرق الطبية المختلفة ساهم في سرعة اتخاذ القرار الطبي المناسب والتعامل مع الإصابات المعقدة بكفاءة عالية.



وقال الدكتور أحمد كمال عبد الحميد، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إن الفحوصات والأشعات كشفت عن وجود شظايا متعددة تسببت في نزيف بالصدر وتجمع دموي حول القلب، إلى جانب نزيف داخلي بالبطن.

وكشف الدكتور أيمن عبد الغفار، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن الاستكشاف الجراحي للصدر أظهر تهتكات شديدة الخطورة بجدار القلب، شملت إصابتين بالبطين الأيمن وإصابة أخرى بالبطين الأيسر، وهي من الإصابات النادرة التي قد تؤدي إلى الوفاة خلال وقت قصير إذا لم يتم التدخل الفوري.

وأضاف أن الفريق الطبي تمكن من السيطرة على النزيف وإجراء رتق دقيق للتهتكات القلبية، مع تفريغ التجمع الدموي المحيط بالقلب واستعادة الاستقرار الدوري للمريض.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور مينا ظريف، رئيس قسم الجراحة العامة، أن الجراحة الاستكشافية للبطن كشفت عن إصابات متعددة بالمعدة والبنكرياس والأمعاء الدقيقة والغليظة نتيجة مرور شظايا الخرطوش داخل التجويف البطني.

وأضاف أن فريق الجراحة العامة نجح في إصلاح جميع الإصابات والسيطرة على مصادر النزيف، بما ساهم في استقرار الحالة وإنقاذ حياة المريض.

وأكد الدكتور محمد يونس، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، والدكتور محمد حسني أبو الدهب، نائب مدير المستشفى، أن سرعة استقبال الحالة وتجهيز غرف العمليات وتوفير الإمكانات الطبية اللازمة كانت عوامل حاسمة في نجاح التدخل الجراحي.

وشارك في إجراء الجراحتين فريق متكامل من أطباء جراحة القلب والصدر والجراحة العامة والتخدير والتمريض، في نموذج يعكس مستوى التنسيق والكفاءة داخل مستشفيات جامعة سوهاج، التي تواصل تقديم خدمات طبية متقدمة للحالات الحرجة والمعقدة.