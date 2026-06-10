استقبل اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وفدًا رفيع المستوى من مركز بحوث الصحراء وشركات البترول، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية المشتركة الجارية على أرض المحافظة، ومناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين شركة بترول بلاعيم، وبحوث الصحراء، وذلك في إطار دعم جهود التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة الجاري تنفيذها بين الجانبين، والتي تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتعزيز جهود التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الزراعة وتوفير مصادر المياه واستصلاح الأراضي، بما يعكس دور المسؤولية المجتمعية لشركات البترول العاملة بالمحافظة.

كما جرى مناقشة خطط التعاون المستقبلية والتوسع في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تخدم أهالي جنوب سيناء، مما يسهم في التمكين الاقتصادي للمرأة البدوية والشباب، وبما يتوافق مع توجهات الدولة وخططها لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على أهمية التكامل بين المؤسسات الإنتاجية والجهات البحثية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به شركة بترول بلاعيم من خلال برامج المشاركة المجتمعية، وبالجهود العلمية التي يقدمها مركز بحوث الصحراء في إيجاد حلول عملية تدعم البيئة السيناوية وتسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على وضع جدول زمني لمتابعة تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة معدلات الإنجاز على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أفضل عائد تنموي للمواطنين في جنوب سيناء.

حضر اللقاء العميد محمد أبو شادي، مدير الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية، و المهندس محمد صلاح، مدير قطاع المشاركة المجتمعية بشركة بترول بلاعيم، والمهندس أحمد أمين، نائب رئيس محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء.