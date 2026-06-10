أعلنت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، جدول المزايدات العلنية المقرر عقدها خلال شهر يونيو 2026، والتي تشمل طرح عدد من المباني والأراضي والأسواق والمولات والمطاعم العامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أفضل عائد استثماري.



تفاصيل 11 مزايدة علنية لبيع وتأجير أراضٍ بالمنيا

تضمنت المزايدات المطروحة الترخيص بالانتفاع لمدة 9 سنوات لمطعم دائري بمساحة 200 متر مربع بكورنيش النيل المطور بمدينة المنيا، بتأمين ابتدائي يبلغ 250 ألف جنيه.

كما شملت المزايدات الترخيص بالانتفاع للمول التجاري بالموقف الإقليمي بمدينة المنيا الجديدة لمدة 5 سنوات، ويضم 11 محلًا تجاريًا وكافتيريا بمساحات متنوعة، بتأمين ابتدائي قدره 200 ألف جنيه.

مزايدات على مخبز ومعديات وسوق مواشي

وتطرح المحافظة أيضًا مخبزًا بشارع مكة خلف عمارات الشهداء بمركز أبو قرقاص، بالإضافة إلى الترخيص لعدد 2 معدية بقرية الروضة التابعة لمركز ملوي.

كما تضمنت القائمة سوق مغاغة للمواشي لمدة 5 سنوات، بتأمين ابتدائي 150 ألف جنيه، إلى جانب مبنى بدار شروق بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

أراضٍ ومبانٍ للبيع في عدة مراكز بالمنيا

وشملت المزايدات بيع قطعة أرض فضاء بحي جنوب بجوار مستشفى الجامعة بمدينة المنيا، وأرض فضاء بقرية أولاد مرجان بمركز ديرمواس، إضافة إلى قطعة أرض بمساحة 3436 مترًا مربعًا بمدخل العمودين بقرية طحا التابعة لمركز سمالوط.

كما تطرح المحافظة للبيع مبنى بشارع بورسعيد بمدينة الفكرية بمركز أبو قرقاص، فضلًا عن قطعة أرض فضاء على الطريق الدائري الملاصق لمساكن الحديد والصلب بسمالوط.

موعد جلسات مزادات المنيا

وأوضحت المحافظة أن جميع جلسات المزايدات ستُعقد يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو 2026 بصالة المزايدات بديوان عام المحافظة، وفق مواعيد محددة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكدت أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بمخازن ديوان عام المحافظة مقابل سداد قيمتها المقررة، مع استكمال التأمين النهائي إلى نسبة 10% من القيمة الراسي بها المزاد.

وأشارت محافظة المنيا إلى أن جميع المزايدات تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.