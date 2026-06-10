إعلان

موعد ومكان جنازة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وفاته إثر أزمة صحية

كتب : أحمد نصرة

10:19 ص 10/06/2026

عبدالعزيز مخيون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون لتشييع جثمانه عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وذلك بعد إعلان وفاته إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

موعد ومكان جنازة عبدالعزيز مخيون

وأعلنت الأسرة أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر مباشرة بالمسجد الكبير في مسقط رأسه بقرية زكي أفندي القبلية، على أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهالي ومحبيه، فيما تتلقى الأسرة واجب العزاء بالقرية.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته اليوم الأربعاء.

يونس مخيون ينعى الفنان الراحل

ومن جانبه، نعى يونس مخيون، الرئيس الأسبق لحزب النور، الفنان الراحل، معربًا عن بالغ حزنه لرحيل ابن شقيقته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ويُعد عبدالعزيز مخيون من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية على مدار سنوات طويلة، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور وأسهمت في إثراء الساحة الفنية المصرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبدالعزيز مخيون جنازة البحيرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة دعوة الأهلي لبطولة ودية
رياضة محلية

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة دعوة الأهلي لبطولة ودية
وزير التعليم يزف بشرى لرؤساء اللجان والملاحظين قبل امتحانات الثانوية العامة
مدارس

وزير التعليم يزف بشرى لرؤساء اللجان والملاحظين قبل امتحانات الثانوية العامة
المنطقة الوسطى.. ماذا نعرف عن مبادرة تقسيم ليبيا لأربعة أقاليم؟
شئون عربية و دولية

المنطقة الوسطى.. ماذا نعرف عن مبادرة تقسيم ليبيا لأربعة أقاليم؟
"وداعا أيها الرجل العظيم".. أشرف زكي ينعى عبدالعزيز مخيون بهذه الكلمات
زووم

"وداعا أيها الرجل العظيم".. أشرف زكي ينعى عبدالعزيز مخيون بهذه الكلمات
أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026
الموضة

أجرأ إطلالات النجمات على السجادة الحمراء في حفل جوائز توني 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وتؤكد دعمها الكامل للدول الثلاث
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء
تحذير مهم من الكهرباء.. تجاهل ضبط ساعة العداد "أبو كارت" قد يقطع التيار فجأة
وفاة الفنان عبدالعزيز مخيون بعد وعكة صحية شديدة