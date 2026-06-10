تستعد أسرة الفنان الراحل عبدالعزيز مخيون لتشييع جثمانه عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء، من المسجد الكبير بقرية زكي أفندي القبلية التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، وذلك بعد إعلان وفاته إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

موعد ومكان جنازة عبدالعزيز مخيون

وأعلنت الأسرة أن صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة العصر مباشرة بالمسجد الكبير في مسقط رأسه بقرية زكي أفندي القبلية، على أن يُشيع الجثمان إلى مثواه الأخير وسط حضور الأهالي ومحبيه، فيما تتلقى الأسرة واجب العزاء بالقرية.

وفاة عبدالعزيز مخيون بعد أزمة صحية

وكان الفنان عبدالعزيز مخيون قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الإسكندرية، حيث جرى احتجازه داخل العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، قبل أن تعلن أسرته وفاته اليوم الأربعاء.

يونس مخيون ينعى الفنان الراحل

ومن جانبه، نعى يونس مخيون، الرئيس الأسبق لحزب النور، الفنان الراحل، معربًا عن بالغ حزنه لرحيل ابن شقيقته، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

ويُعد عبدالعزيز مخيون من أبرز الفنانين الذين تركوا بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية على مدار سنوات طويلة، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي نالت إعجاب الجمهور وأسهمت في إثراء الساحة الفنية المصرية.