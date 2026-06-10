تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، خلال جولته الميدانية اليوم بمدينة المنصورة، قطعة أرض فضاء بمنطقة ميت حدر، حيث وجه بإمكانية استغلالها في إقامة سوق حضاري يسهم في توفير الخدمات للمواطنين وتنظيم حركة التجارة بالمنطقة.

وأكد محافظ الدقهلية أن المحافظة تعمل على تعظيم الاستفادة من كافة الموارد والأصول المتاحة، واستغلال الأراضي غير المستغلة بما يحقق النفع العام ويخدم المواطنين في مختلف المراكز والمدن، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية يأتي في إطار خطة الدولة لتحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ أن إقامة الأسواق الحضارية تمثل أحد الحلول المهمة لتنظيم الأنشطة التجارية، والحد من الإشغالات العشوائية، وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للبائعين والمترددين على الأسواق، بما يسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

وشدد "مرزوق" على الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة إعداد الدراسات الفنية اللازمة للموقع، وبحث أفضل السبل لاستغلاله بالشكل الأمثل، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة لأبناء محافظة الدقهلية، ويلبي احتياجات المواطنين ويعزز من مستوى الخدمات المقدمة لهم، وذلك بحضور اللواء وائل الشربيني مدير المتابعة الميدانية ونواب رئيس حي شرق المنصورة.