كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة واقتحام أحد المنازل وإصطحاب أحد قاطنيه عنوة بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أن الواقعة الحقيقية تتمثل في بلاغ تلقاه قسم شرطة أول كفر الشيخ بتاريخ 2 الجاري من أحد الأشخاص، بتضرره من قيام آخر بسرقة دراجته النارية بدون لوحات معدنية أثناء توقفها أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شقيق القائم على النشر وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وباستدعاء القائم على النشر ومواجهته، أقر بأنه اختلق الواقعة الكاذبة ونشرها لمحاولة مساندة شقيقه المتهم والضغط على الشاكي للتنازل عن اتهامه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على النشر لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا



بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟





فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل





"اتصلي به وخليه ييجي".. كيف استدرجت فتاة حبيبها إلى كمين الموت؟