إعلان

بلاغ مضلل عن انتحال صفة شرطة بكفر الشيخ ينتهي بكشف سرقة دراجة نارية

كتب : علاء عمران

03:03 م 10/06/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء قيام عدد من الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة واقتحام أحد المنازل وإصطحاب أحد قاطنيه عنوة بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين أن الواقعة الحقيقية تتمثل في بلاغ تلقاه قسم شرطة أول كفر الشيخ بتاريخ 2 الجاري من أحد الأشخاص، بتضرره من قيام آخر بسرقة دراجته النارية بدون لوحات معدنية أثناء توقفها أمام إحدى المستشفيات بدائرة القسم.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه شقيق القائم على النشر وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وباستدعاء القائم على النشر ومواجهته، أقر بأنه اختلق الواقعة الكاذبة ونشرها لمحاولة مساندة شقيقه المتهم والضغط على الشاكي للتنازل عن اتهامه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على النشر لادعائه الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.

download

اقرأ أيضا


بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

فيديو شاب يحتضن فتاة على موتوسيكل يثير الجدل.. والداخلية تعلن التفاصيل

"اتصلي به وخليه ييجي".. كيف استدرجت فتاة حبيبها إلى كمين الموت؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية كفر الشيخ النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
أخبار المحافظات

المئات يشيعون جثمان الفنان عبدالعزيز مخيون فى البحيرة -فيديو وصور
تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
علاقات

تحديات وضغوطات مهنية في انتظار مواليد 4 أبراج.. أبرزهم العقرب
قرارات جديدة من الحكومة بشأن وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
أخبار مصر

قرارات جديدة من الحكومة بشأن وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة
أخبار مصر

أبرزها تخصيص 73 ألف فدان لصندوق تحيا مصر.. الحكومة توافق على 7 قرارات جديدة
بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026
أخبار البنوك

بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
هل دخل الاقتصاد المصري مرحلة الركود التضخمي؟ خبراء يجيبون
بعد انخفاض أسعاره.. رئيس شعبة البيض: توجيهات لتيسير التصدير لاستغلال فائض الانتاج