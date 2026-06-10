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بنك ستاندرد تشارترد يتوقع تراجع سعر الدولار إلى 49 جنيها بنهاية 2026

كتب : منال المصري

02:40 م 10/06/2026

بدر الصراف خلال المؤتمر الصحفي

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توقع بدر الصراف، محلل اقتصادي، في بنك ستاندرد تشارترد، تحسن سعر صرف الجنيه لينخفض سعر الدولار إلى 49 جنيها لكل دولار بنهاية العام الجاري في حال توقف الصراع الإيراني.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن معدل التضخم في مصر من المتوقع أن يتراوح بين 13% و14% خلال العام الجاري على أن يسجل بين 14% و15% العام المالي المقبل.

كان معدل التضخم تباطأ للشهر الثاني على التوالي إلى 14.6% خلال مايو من 14.9% أبريل الماضي.

وتوقع الصراف تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى نحو 3.6% خلال العام المالي على أن يصل إلى 4.7% العام المالي المقبل ولكن لا يزال يسجل أداء أفضل من دول الخليج.

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التضخم سعر الصرف ستاندرد تشارترد

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