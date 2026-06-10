أحالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رئيسي لجنتين ومراقبين أول بإدارتي قليوب والقناطر الخيرية إلى التحقيق، عقب رصد مخالفات تتعلق بالإهمال الوظيفي خلال سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية.

وأكدت المديرية أن القرار جاء ضمن إجراءات المتابعة والرقابة الميدانية المستمرة على اللجان الامتحانية، بهدف ضمان انتظام سير الامتحانات وتطبيق التعليمات المنظمة للعملية الامتحانية داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة.

وشددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو مخالفة تؤثر على انتظام الامتحانات، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي مسؤول يثبت مخالفته للتعليمات أو إخلاله بواجباته الوظيفية.

وأوضحت المديرية أن هذه الإجراءات تستهدف توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب، والحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية.

وأشارت إلى أن التحقيقات الجارية ستكشف ملابسات الوقائع المنسوبة للمحالين، وتحدد المسؤوليات بشكل دقيق، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.