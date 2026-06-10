منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026
كتب : محمد خيري
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026، التي تنطلق مساء غدا الخميس، في نسخة تاريخية تستضيفها ثلاث دول للمرة الأولى، هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا.
موعد انطلاق كأس العالم 2026
ومن المقرر أن تستمر البطولة خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو، وسط ترقب جماهيري واسع للنسخة الأكبر في تاريخ المونديال من حيث عدد المنتخبات المشاركة.
ويقص منتخبا المكسيك وجنوب أفريقيا شريط افتتاح البطولة، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، إيذانًا ببدء منافسات الحدث الكروي الأبرز عالميًا.
القنوات المجانية الناقلة
وسيحظى المشجعون بفرصة متابعة المباراة الافتتاحية وعدد من مباريات البطولة عبر مجموعة من القنوات المفتوحة المجانية، من بينها قنوات أوروبية وعربية بارزة.
وتُعد القنوات البلغارية من أبرز الخيارات المجانية المتاحة، إذ يُنتظر أن توفر تغطية للحدث عبر ثلاث قنوات مختلفة، إلى جانب عدد من الشبكات الأوروبية الأخرى التي حصلت على حقوق بث أجزاء من البطولة داخل نطاقها الجغرافي.
وتشهد نسخة 2026 من كأس العالم اهتمامًا استثنائيًا، ليس فقط بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 48 فريقًا، وإنما أيضًا لكونها أول نسخة تُقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول، ما يجعلها واحدة من أكبر النسخ في تاريخ البطولة على المستويين التنظيمي والجماهيري.
القنوات العربية المفتوحة
القناة الجزائرية الأرضية Programme National HD
القمر: نايل سات
التردد: 11680
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
متوقع نقل عدد من مباريات البطولة
القناة الرياضية المغربية TNT
القمر: بدر 26 شرق
التردد: 11180
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
متوقع نقل مجموعة من مباريات المونديال
القنوات الفرنسية المفتوحة
تشمل:
TF1 HD
M6 HD
W9 HD
القمر: يوتلسات 9 شرق
التردد: 12034
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
القنوات الألمانية
تُعد من أبرز الخيارات المجانية لمتابعة البطولة:
ZDF HD
Das Erste HD
القمر: أسترا 19.2 شرق
الترددات: 11362 و11494
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 22000
القنوات التركية
تتمتع القنوات التركية بشعبية كبيرة بين الجماهير العربية لما توفره من تغطية مجانية واسعة للأحداث الرياضية الكبرى.
TRT 4K
القمر: تركسات 42 شرق
التردد: 11767
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 15000
TRT Sport
القمر: تركسات 42 شرق
التردد: 11793
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 30000
القنوات الإسبانية
La 1 HD
التردد: 12583
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 17900
La 2 HD
التردد: 12630
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 30000
القمر: هيسباسات 30 غرب
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